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Eyüpsultan’da HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak

EYÜPSULTAN’DA HES KODU OLMAYAN ESNAF TEZGAH AÇAMAYACAK

İSTANBUL 10.11.2020, 17:22
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Eyüpsultan’da HES kodu olmayan esnaf tezgah açamayacak

Pandemi süresince pazar yerlerinde bir dizi tedbir alan Eyüpsultan Belediyesi, artan korana virüs vakaları nedeniyle bu önlemlere bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda semt pazarlarında Covid-19’la mücadelede yeni bir sisteme geçildi. Artık pazar yerlerinde HES kodu olmayan veya uygulamada riskli gözüken pazar esnafı tezgah açamayacak.

Uygulamaya geçilmesi ile birlikte Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabah saatlerinde pazar yerlerine giderek denetlemelere başladılar. Tezgah sahibi ve tezgah arkasında bulunan çalışanların HES kodları kayıt altına alınarak kontrol edilirken risk oluşturanların satış yapmalarına ise izin verilmedi. Ayrıca pazarcı esnafının ateş ölçümleri de zabıta ekiplerince yapıldı.
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