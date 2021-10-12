banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!

Eyüpsultan Belediyesinin evde bakım hizmeti yeniden başladı

Eyüpsultan Belediyesi, pandemi döneminde ara vermek zorunda kaldığı evde bakım hizmetini yeniden başlattı.

İSTANBUL 12.10.2021, 09:39
Eyüpsultan Belediyesinin evde bakım hizmeti yeniden başladı

Eyüpsultan Belediyesi, pandemi döneminde ara vermek zorunda kaldığı evde bakım hizmetini yeniden başlattı.

Eyüpsultan Belediyesi Yaşlı ve Engelli Birimi, ilçede bulunan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlara evde berberlik hizmeti veriyor. Eyüpsultan Belediyesi, SED (Sosyal Ekonomik Destek) birimi tarafından tespit edilen 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, kişisel bakımlarına destek olmak amacıyla verilen hizmet kapsamında ihtiyaç sahibi bireylerin saç ve sakal kesimleri özenle yapılıyor. Randevu ile eve giden ekiplerimiz, vatandaşların istekleri doğrultusunda saç ve sakal kesimlerini yapıyor.

“Yeniden başlamasından dolayı çok mutlu oldum”

Eyüpsultan Belediyesinin vermiş olduğu bu hizmetten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Mustafa Koca, "Çok güzel bir hizmet. Önceden her hafta sonu Levent ağabey geliyordu. Pandemi nedeniyle ara verilmişti. Yeniden başlamasından dolayı çok mutlu oldum. Ne zaman arasam hemen yardımcı oluyorlar. Engelli vatandaşlara yardım ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Evde bakım hizmetinden faydalanan 23 yaşındaki Umut Demirci ve Yeşilpınar Mahallesi’nde oturan Akın Balçık’ın aileleri de verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkürlerini ilettiler.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1