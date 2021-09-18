Eyüpsultan Belediyesinden ’Dünya Temizlik Günü’ etkinliği

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla Çiftalan Ormanı’nda düzenlenen etkinlikte çevre gönüllüsü vatandaşlar ve öğrenciler daha temiz bir Eyüpsultan için ormanlık alana atılan çöpleri topladı. Etkinlikte Başkan Deniz Köken de eldiven giyerek gönüllü vatandaşlarla birlikte çöp topladı.

Eyüpsultan Belediyesi ’Dünya Temizlik Günü’ etkinliği düzenledi. Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla Çiftalan Ormanı’nda düzenlenen etkinlikte çevre gönüllüsü vatandaşlar ve öğrenciler daha temiz bir Eyüpsultan için ormanlık alana atılan çöpleri topladı. Etkinlikte Başkan Deniz Köken de eldiven giyerek gönüllü vatandaşlarla birlikte çöp toplarken, etkinlik sonunda ormanlık alandan torbalarca atık toplandı.

“Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur”

Başkan Deniz Köken burada yaptığı konuşmada ‘Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur’ atasözünü hatırlatarak, “Bu gün topladığımız çöpler gökten uçakla atılmadı, hayvanlar da getirmedi. Bu ormanlık alan temiz bir şekilde biz kullanalım diye yapılmış. Burayı kullanıp temiz bir şekilde bırakmak bizim elimizde. Geleceği kurtaralım derdindeyiz. Bu etkinliğe çocuklarımızı da davet ettim ki temizlik bilincini kazansınlar. Bu işi onların duyarlılığıyla başaracağız. Temiz bir çevre için hepinizin yardımını bekliyorum. Yeryüzü bizim, bizden sonra da kullanacaklar. Bizden sonra kullanılmayacak gibi tüketiyoruz. Bölgenin sahil kesimine plaj yaptık. Bu gölge daha rahat kullanılır hale geliyor. Buraları temiz tutalım ki insanlar daha çok kullanabilsinler. Derdimiz bu. Hepinizi etkinliğe katıldığınız için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak ve doğal mirası korumak için etkinliğe katılan yaklaşık 300 çevre gönüllüsüne tişört ve şapka hediye edildi, çeşitli ikramlar yapıldı.