Esenyurt’un sağlıkçıları, sağlık için pedal çevirdi

Esenyurt Belediyesi’nin sağlık çalışanları, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde sağlıklı yaşama dikkat çekmek için bisiklet sürdü. Sağlık çalışanları, Cumhuriyet Meydanı’ndan Havana Parkı’na pedal çevirdi.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde bisiklet kullanımına teşvik etmek ve sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek amacı ile ambulans eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’ndan Havana Parkı’na pedal çevirdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün, korona virüs ile mücadele edilen bugünlerde sağlıklı yaşamın önemine dikkat çektiği bisiklet sürme etkinliği, yoldan geçen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Bisiklete yönelik farkındalık kazandırmak istediklerini söyleyen Sağlık İşleri Müdürlüğü Sorumlusu Ersoy Lale, “Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak ‘Umudun Şehri’nde yaşayan vatandaşlarımıza bisikletin hayatımızdaki önemini belirtmek amacıyla, arkadaşlarımız ile birlikte pedal çeviriyoruz. Ülkemizde ve dünyada zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi sürecinde de gördük ki virüs en çok akciğeri etkiledi. Akciğerler için önemli olan hava şartları ve vücudun düzenli çalışması. Pandemi döneminde sağlıklı yaşamın, bisiklet sürmenin önemini bir kez daha anladık. Herkesi buradan sağlıklı olmaya ve bisiklet sürmeye davet ediyorum” dedi.