Esenyurt Belediyesi ibadethaneleri temizleyerek dezenfekte ediyor

Vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı bir ortamda yapabilmesi için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, cuma namazı öncesi ilçe genelindeki ibadethaneleri dip köşe temizleyerek dezenfekte ediyor.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürütülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra ibadethaneleri de dip köşe temizleyerek dezenfekte ediyor. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için çalışan ekipler, program dahilinde camilere giderek halıları yıkıyor, cam, kapı, ayakkabılık ve diğer sosyal alanların temizliğini yapıyor. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında temizlenen ibadethaneleri dezenfekte ediyor.