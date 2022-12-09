Esenler’de sadece kadınların yarışacağı wushu şampiyonası başladı

Esenler’de sadece kadınların mücadele ettiği "Ringin Sultanları İller Arası Wushu Şampiyonası" düzenlendi. Turnuvada 650 sporcu üç gün sürecek şampiyonada mücadele edecek.

İstanbul Wushu Kung-fu İl Temsilciliği ile Esenler Belediyesi tarafından sadece kadınların yarışacağı "Ringin Sultanları İller Arası Wushu Şampiyonası" düzenlendi. Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksi’ndeki turnuva İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Şengör ve diğer katılımcıların yaptığı kısa konuşmaların ardından konuklara belediye tarafından hazırlanan plaketler verildi. Daha sonra yarışma başladı. Türkiye’nin 12 farklı ilinden 650 sporcu, 3 gün boyunca kategorilerinde şampiyon olmak için yarışacak. Salonda gençler kıyasıya yarışırken, tribünlerdeki aileler ise heyecan içinde destek verdi.

Sadece kadınların mücadele ettiği yarışmada, kategorilerinde birinci olan sporcular ayrıca Esenler Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.