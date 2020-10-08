Esenler’de geri dönüşümden elde edilen 500 bin defter öğrencilere dağıtıldı
ESENLER’DE, ‘SIFIR ATIK’ PROJESİ KAPSAMINDA GERİ DÖNÜŞÜMDEN ELDE EDİLEN 500 BİN DEFTER, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM’UN KATILIMIYLA ÖĞRENCİLERE DAĞITILDI. PROGRAMDA KONUŞAN BAKAN KURUM, “HEDEFİMİZ 2023’E KADAR GERİ DÖNÜŞÜMDE YÜZ 35-40 ORANLARINI YAKALAMAK” DEDİ.
Esenler’de, ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında geri dönüşümden elde edilen 500 bin defter, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla öğrencilere dağıtıldı. Programda konuşan Bakan Kurum, “Hedefimiz 2023’e kadar geri dönüşümde yüz 35-40 oranlarını yakalamak” dedi.
Esenler Belediyesi tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında geri dönüşümden elde edilen 500 bin defter öğrencilere dağıtıldı. Esenler Kültür Merkezinde yapılan dağıtım programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Bakan Kurum, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Daha sonra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ilçede yapılan geri dönüşüm çalışmaları hakkında Bakan Kurum ve Vali Yerlikaya’ya bilgi verdi. Bakan Kurum programda geri dönüşüm kutusuna pet şişe atıp, puan kazandıran kartı okuttu.
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