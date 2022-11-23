ESAY, AFAD akreditasyon sınavını tamamladı

Eyüpsultan Belediyesi Arama Kurtarma ekibi ESAY, aldığı eğitimler sonunda AFAD Akreditasyon Sınavı’nı tamamladı.

İhtimal afetlere karşı müdahale eğitimi, yangına müdahale eğitimi gibi birçok eğitimi başarıyla tamamlayan ESAY, orman yangınları ile mücadele için daha önce Manavgat ilçesine yardımda bulunmuş, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası 13 personelden oluşan ekiple yaraları sarmak, yardım ve destekte bulunmak için bölgede görev almıştı.

ESAY ayrıca 20 personeliyle, Türkiye Afet Müdahale Planı sistemi içerisinde yer alabilmek, ortak standartlar getirerek afet ve acil durumlara ilişkin faaliyetlerde katılım, iş birliği, koordinasyon, etkililik ve verimliliği artırmak amacıyla verilen ve yaklaşık 3 ay süren eğitimlere katıldı.

Büyük bir titizlik ve ciddiyetle sürdürülen eğitimlerin sonunda, standartların belirlenmesi, koordinasyonun sağlanabilmesi, kalitenin arttırılması ve sürekliliğinin korunması için uygulanan AFAD akreditasyon sınavını da tamamladı.