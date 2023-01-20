En prestijli yarışlarda Beykoz için pedal çevirecekler

Beykoz’un adını dünyanın ve Avrupa’nın en prestijli bisiklet yarışlarında duyurmak üzere Türkiye’nin bu alandaki 4. takımı olarak kurulan Beykoz Belediyesi Continental Bisiklet Takımı ilk müsabakasına Afrika ülkesi Gabon’da çıkıyor.

Türkiye’nin en büyük spor ormanlarından birine kavuşan Beykoz’un adını bisiklet sporunda uluslararası arenaya taşıyacak önemli bir adım atıldı. Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (Beykoz GSK) bünyesinde, şampiyonların yer aldığı 10 sporcu ve 4 kişilik teknik ekiple Beykoz Belediyesi Continental Bisiklet Takımı kuruldu.

Beykoz fırtınası esecek

Merkezi Fransa’da bulunan Uluslararası Bisiklet Federasyonu’na (UCI) bağlı olarak Kasım 2022’de kurulan ve güçlü bir transfer süreci geçiren Beykoz Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, ilk sınavını Afrika ülkesi Gabon’da 23-29 Ocak tarihleri arasında yapılacak Tropicale Amissa Bongo yarışında verecek.

2 yıllık salgın molasından sonra bu yıl 15.’si düzenlenen Tropicale Amissa Bongo’da şampiyonluk mücadelesi verecek Beykoz Continental, 7 gün boyunca toplam 933 km’lik parkurda dünyanın farklı ülkelerinden takım ve sporculara karşı pedal çevirecek.

Gabon hükümetinin davetiyle Afrika’ya gidecek ekibinin tüm masrafları ise organizasyonu yürüten Tropicale Amissa Bongo tarafından karşılanacak.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın talimatıyla, bisiklet sporunu profesyonellerin katkısıyla yaygınlaştırmak üzere kurulan takımın başarılarıyla gençlere bisiklet sporunu sevdirmesi hedefleniyor.

Şampiyonlar kadrosunda

Uluslararası yarışlarda deneyimli, eski milli sporcu Pelin Bayram’ın sportif direktörü ve antrenörü olduğu ekipte, Le Tour de France ve Giro d’italya’da yarışan Darwin Atapuma, 2013 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Şampiyonu Natnael Berhane, 2022 Avrupa Bisiklet Pist Şampiyonu Sergey Rostovtsev, 2022 Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonu Zeki Kaygısız yer alıyor.

Türkiye 2.’si milli bisikletçi Halil İbrahim Doğan, uzun yıllar İtalya deneyimi olan Yaroslav Parashchak, geçen yıl Sırbistan Continental’de forma giyen Ozan Yavuz, Beykoz Belediye Spor alt yapısından yetişen Timur Öztoprak ve Veysel Karani Kara da şampiyonluk için takımda pedal basacak.

Türkiye’deki 4 takımdan biri

Türkiye’nin 4 Continental takımından biri olan Beykoz Belediye Spor, aynı zamanda İstanbul’da kurulan ilk continental bisiklet takımı olma özelliğini taşıyor. Kıtalararası yarış kategorisinde ülkede ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin takımları bulunuyor.

Antrenör Pelin Bayram: “Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz”

Afrika yarışına yoğun bir tempo ve şampiyonluk hedefiyle hazırlandıklarını söyleyen Antrenör Pelin Bayram, “Gabon’a 6 sporcumuz ve 4 teknik ekiple gideceğiz. Hem takımın kaynaşması hem de sezonu açmak için 7 günlük güzel bir yarış olacak. Alanya’da yoğun bir antrenman süreci geçirdik. Gabon’a gidiş için gerekli tüm masraflarımız Tropicale Amissa Bongo tarafından karşılanıyor. Hedefimiz ülkemizi ve takımımızı en iyi şekilde temsil etmek. Yarışı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Beykoz Belediye Başkanımız Murat Aydın’a güveni ve desteği için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Halil İbrahim Doğan: “Hedefimiz podyuma çıkmak”

Milli sporcu Halil İbrahim Doğan ise şu cümlelere yer verdi:

“Afrika Yarışı, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na hazırlanan ekibimize motivasyon sağlayacak. Beykoz halkı ve Belediye Başkanımız Murat Aydın bisiklet sporuna çok önem veriyor. Ben de buna katkı vereceğim için mutluyum. Afrika’da hedefimiz takım olarak podyuma çıkmak.”

Natnael Berhane: “Büyük hedeflerle hazırlandık”

Natnael Berhane de görüşlerini şöyle aktardı:

“Benim için Beykoz takımında olmak çok güzel. Kariyerimde yeni bir sportif deneyim olacak. Beykoz’da mükemmel bisiklet rotaları var. Sezonu Gabon yarışıyla açıyoruz. Afrika Yarışı şampiyonuyum. Türkiye ilk kez bu yarışa davet aldı ve biz de takım olarak büyük hedeflerle oraya gidiyoruz.”

Darwin Atapuma: “Şampiyonluk için en iyisini yapacağız”

Jhon Darwin Atapuma Hurtado da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kolombiyalıyım. Türkiye’yi çok seviyorum. Fransa ve İtalya turlarında koştum. Kolombiya şampiyonuyum. Beykoz’da olmak benim için önemli çünkü buradaki ilk deneyimim. Takımın ilk yarışı Gabon’da başlıyor. Şampiyonluk için en iyisini yapacağız.”

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hedefte

Beykoz Belediyespor Continental Takımı’nın 2023 yılı hedefleri arasında dünyada her yıl artan ilgiyle takip edilen, bu yıl 58.’si düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu şampiyonluğu da bulunuyor.

Ayrıca çiçeği burnunda ekip, 2023 senesinde dünyanın sayılı turları arasında gösterilen Tayvan, Tayland ve İran turlarında yer almayı amaçlıyor.