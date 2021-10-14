E-Atık Günü’nde Ataşehir’de geri dönüşüme dikkat çekildi

Ataşehir Belediyesi’nin 14 Ekim Uluslararası E-Atık Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte geri dönüşüme dikkat çekildi.

Dördüncü kez kutlanan elektronik atık (e-atık) toplama etkinliğinde, küresel ölçekte farkındalığın artırılması için tüketiciler e-atık geri dönüşümüne teşvik edilerek, döngüsel, sürdürülebilir ekonomi ve çevresel e-atık yönetim modellerin oluşturulması hedefleniyor. Bu özel günde Ataşehir Belediyesi, Fetih Mahalle Muhtarlığı ve Fetih Mahallesi Dayanışma Derneği “Bizim Mahalle Projesi” kapsamında bir farkındalık etkinliğine imza attı. Fetih Mahallesi sakinleri evlerindeki bozulmuş ya da kullanılmaz durumda olan elektronik eşya, küçük ev aleti, kişisel bakım cihazı, lamba ve benzeri atıkları Fetih Mahallesi Muhtarlığına teslim ettiler. Ayrıca bugün toplanan e-atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelir, Ataşehir Belediyesi, CarrefourSA, Tohum Otizm Vakfı, AGİD ve Exitcom iş birliğiyle yürütülen “Otizmin Farkındayız Geri Dönüşümle Yanınızdayız” projesine bağışlanarak otizmli çocukların eğitimine destek sağlanacak.

103 ton e-atık toplandı

Ataşehir Belediyesi, kuruluşundan bugüne dek 103 ton e-atık topladı. Etkinlikte ise 165 kilogram e-atık geri dönüşüme kazandırılarak, elektrikli ve elektronik eşyaların çevreye verdiği zararın önüne geçilmesine katkı sağlandı. Atık elektrikli ve elektronik eşyalar uygun biçimde toplanmadığı, geri kazanılmadığı veya bertaraf edilmediği taktirde içerdikleri tehlikeli maddeler doğaya kontrolsüzce yayılıyor ve çevre, insan sağlığına geri dönülemez zararlar veriyor. Ataşehirliler taşınabilir atık elektronik eşyalarını Ataşehir Belediyesi yeşil nokta geri dönüşüm ünitelerine, Ataevleri’ne ve mahalle muhtarlıklarına bırakabiliyor. Taşınamayacak derecede olan atık elektronik eşyalar için Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile irtibata geçilebiliyor.