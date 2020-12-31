banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
ERDOĞAN'DAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI
ERDOĞAN'DAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI
Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağdı
Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağdı
Aylin Sözer'in ailesi katilin
Aylin Sözer'in ailesi katilin "sevgiliydik" iddialarını yalanladı
Kamuda yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu
Kamuda yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu

Dr. Mustafa Kadir Toktaş: “Gece geç saatlerde yemek yemek reflü ve ağız kokusunu tetikler”

Diş Hekimi Dr. Mustafa Kadir Toktaş, ağız kokusunun çürükler, diş taşları ve kırık dişlerin yanısıra reflü ve ülser gibi mide rahatsızlıklarından kaynaklanabileceğine dikkat çekerek, “Gece geç saatlerde yemek yemek ve bunun doğuracağı mide reflüsü, ağız kokusunu tetikler” dedi.

İSTANBUL 31.12.2020, 11:33
3
Dr. Mustafa Kadir Toktaş: “Gece geç saatlerde yemek yemek reflü ve ağız kokusunu tetikler”

Diş Hekimi Dr. Mustafa Kadir Toktaş, ağız kokusunun çürükler, diş taşları ve kırık dişlerin yanısıra reflü ve ülser gibi mide rahatsızlıklarından kaynaklanabileceğine dikkat çekerek, “Gece geç saatlerde yemek yemek ve bunun doğuracağı mide reflüsü, ağız kokusunu tetikler” dedi.

Ağız kokusunun kimlerde olduğu ve tedavisinin nasıl olacağına ilişkin bilgiler veren Dr. Mustafa Kadir Toktaş, “Ağız kokusu; özellikle ağızda var olan mevcut çürükler, diş taşları ve kırık dişlerden kaynaklanır. Bunun yanında gastrit, reflü, ülser gibi mide rahatsızlıkları bunu iyice artırır. Gece geç saatlerde yemek yemek ve bunun doğuracağı mide reflüsü, ağız kokusunu tetikler. Hastalarımıza şu tavsiyelerde bulunmak isterim. Sigara ve alkol gibi alışkanlıkları bırakamıyorsanız bile en aza indirmeli, uyumadan önce geç yemek yemişseniz çift yastıkta uyumalı, günde 1-2 kez karanfil çiğnemeli, sabahları 1 çay bardağı sütü tarçınla karıştırıp içmeli, haftada 1 kez 1 su bardağına 1 çay kaşığı kadar karbonat ekleyerek gargara yapmalı, dişlerinizi her akşam fırçalamalı, ağız bakım suları ile gargara yapmalı ve en önemlisi bir diş hekimine muayene olup tedaviye başlamalısınız” diye konuştu.

İltihaplı dişlerin tedavisi hakkında da bilgi veren Dr. Toktaş, çürüklerin ilerlemesi, sinirleri etkileyip kök ucuna yerleşmesi ve burada apse oluşturması sonucunda ağrılı şişlikler meydana geldiğini anlattı. Gece ağrıları ve soğuk-sıcak ağrıları başladığında kanal tedavileriyle kurtulabilecek dişlerin tedavilerinin aksaması halinde olumsuz sonuçların ortaya çıktığını vurgulayan Toktaş, “Göz altı bölgesini ve boğazı şişiren ve yutkunmayı zorlaştıran lezyonlarda öncelikle antibiyotik tedavisiyle durum kontrol edilip, ilerleyen günlerde asıl tedaviye başlanır. Şiddetli apse vakalarında diş çekimi çok tehlikeli boyutlara ulaşır; ama her vakada antibiyotik kullanılmaz. Gelişigüzel kullanım; tedavi değil, zarar verir” dedi.

Genelde diş agrıları evde başladığını, insanı uykudan kaldırdığını anlatan Toktaş, sözlerinin sonunda şu tavsiyelerde bulundu:

“Karanfili kuru bir şekilde bölgeye koymak veya ağrı kesici içmek, o saatleri kurtarsa bile ertesi gün hemen bir diş hekimine gidilmelidir. Alkol uygulamak, kolonya sürmek ve dişe soğan koymak, doğru bilinen yanlışlardandır. Bunların sadece zararı olur. Aman dikkat edelim.”
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12