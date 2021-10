Büyükçekmece’de “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleşmesi” semineri

Büyükçekmece Belediyesi’nde Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleşmesi” konulu seminer gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu’nda Argüden Yönetişim Akademisi ortaklığında gerçekleştirilen seminere Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye başkan yardımcıları ve müdürler katıldı.

“Belediyecilik insanları ve diğer canlıları mutlu etme sanatıdır”

Açılış konuşmasını yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şehrin doğasına, toprağına ve suyuna birlikte sahip çıkmanın yerelde demokrasinin güçlendirilmesinin ön koşulu olduğunu belirtti. Başkan Akgün, insanların kaliteli yaşam standartlarına ulaşabilmesi için şehrin tüm paydaşları ile birlikte hareket edilmesinin gerekliliğini vurgulayarak belediyeciliğin insanları ve diğer canlıları mutlu etme sanatı olduğunu dile getirdi.

Sürdürülebilir yerel kalkınma ve belediyelerde iyi yönetişim

Başkan Akgün’ün konuşmasının ardından, Argüden Yönetişim Akademisi Akademik Kurul Üyeleri Dr. İnan İzci ve Dr. Erkin Erimez sürdürülebilir yerel kalkınma ve belediyelerde iyi yönetişim konularını ele aldılar. Sürdürülebilir kalkınmanın sosyal, ekonomik ve çevresel bileşenlerinin yönetişimden bağımsız düşünülemeyeceğini söyleyerek iyi yönetişimin belediyelere sağlayacağı faydalara değindiler. Son olarak OECD Yaşam Kalitesi Endeksinde gösterilen yaşam kalitesini, refah seviyesini artırıcı faktörler arasında sağlık, eğitim, sosyal iletişim ortamı, katılım ve yönetişim gibi finansal olmayan etkenlerin de bulunduğuna dikkat çektiler. Belediyelerin yönetim kalitesini ve kapsayıcılığını artıran güven temelli politikalar üretmelerinin SKA’ların yerelde uygulanmasına katkı sunacağını belirttiler.

“Çevreyi korumak için yerel topluluklar harekete geçiyor”

Her yıl 15 Ekim haftasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe) tarafından demokratik katılımı yerel düzeyde güçlendirme amacıyla organize edilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) kapsamında etkinliğe katılan belediyelere, Avrupa Konseyi tarafından eski adıyla “12 Yıldızlı Şehir” yeni adıyla “Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partneri” unvanı verildi. Türkiye’de 9 yıl üst üste bu unvanı almaya hak kazanan Büyükçekmece Belediyesi’nin bu yılki teması “Çevreyi Korumak için Yerel Topluluklar Harekete Geçiyor” olan etkinlik kapsamında, yerel ve bölgesel otoritelerde ELDW temalarına uygun yıl boyu sürecek çeşitli aktiviteler organize edecek.