Beyoğlu’nda okul bahçeleri hafta sonları da cıvıl cıvıl

Beyoğlu’nda okul bahçelerinin oyun alanlarına dönüştürülmesiyle birlikte, okullar hafta sonu da çocuk sesleriyle şenlendi. Aileleri ile birlikte okul bahçelerini dolduran çocuklar kendileri için kurulan oyun parkurlarında arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendi.

Beyoğlu’nda okulların bahçeleri, çocuklar için eğlenceye açıldı. Beyoğlu Belediyesi ile Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında ilçede bulunan okulların bahçelerine; portatif oyun grupları, Survivor parkuru, satranç, dart, mini voleybol, basketbol ve golf sahasının yer aldığı oyun parkurları kuruldu. Aileleri ile birlikte okul bahçelerini dolduran çocuklar, oyun parkurlarında arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Çocuklar oyun parkurlarının yanı sıra orta oyunu tiyatro gösterisiyle de unutulmaz bir hafta sonu geçirdi. Çocuklara okullarını daha çok sevdirmeyi amaçlayan çalışma ile hafta içi eğitim yuvası olan okullar hafta sonu da çocuk sesleriyle şenlendi.

Öğrencilerimize her alanda destek veriyoruz

Öğrencilere her alanda destek vermeyi sürdürdüklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Akademi Beyoğlu’nda, Bilim Beyoğlu’nda ve Semt Konaklarımızda çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik eğitimler veriyoruz. Bunun yanı sıra ilçemizde bulunan tüm spor tesislerimizi de ücretsiz olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunduk. Buralarda her türlü sportif faaliyete katılabiliyorlar. Tabi sadece eğitim vermek de yeterli değil, oyun oynamaları da gerekiyor. Beyoğlu da tarihi bir yerleşim yeri olduğu için sokaklardaki oyun alanları kısıtlı maalesef. Bu sorunu da aşmak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte okul bahçelerini hafta sonları oyun alanlarına dönüştürdük. Hem çocuklar hem de aileler çok mutlu oldu. Artık okullarımız hafta sonları da çocuk sesleriyle şenleniyor” dedi.