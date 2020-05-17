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BEYLİKDÜZÜ’NDE KOVİD19’LA MÜCADELEDE MEKANSAL VERİ DEVREDE

Beylikdüzü Belediyesi, ‘Esri Türkiye’ adlı yazılım şirketinin teknolojik alt yapısından ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin gücünden faydalanarak geliştirdiği ‘Karar Destek Sistemi’ sayesinde, Kovid19 ile mücadelesini, etkili ve hızlı şekilde sürdürüyor.

BEYLİKDÜZÜ’NDE KOVİD19’LA MÜCADELEDE MEKANSAL VERİ DEVREDE

Beylikdüzü Belediyesi, ‘Esri Türkiye’ adlı yazılım şirketinin teknolojik alt yapısından ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin gücünden faydalanarak geliştirdiği ‘Karar Destek Sistemi’ sayesinde, Kovid19 ile mücadelesini, etkili ve hızlı şekilde sürdürüyor.

17 Mayıs 2020 Pazar 18:12
2017 Okunma
BEYLİKDÜZÜ’NDE KOVİD19’LA MÜCADELEDE MEKANSAL VERİ DEVREDE

Matematiksel veri sonuçlarına göre vatandaşlara en verimli şekilde nasıl yardımcı olunabileceği konusunda karar vermede, CBS teknolojilerinin avantajlarından yararlanan Beylikdüzü Belediyesi, salgın sürecinde geliştirdiği 65 Yaş ve Üstü Nüfus Dağılım Haritası ve Durum Analizleri Uygulaması ile Dayanışma Askısı Olan Marketler Uygulaması ile süreci etkin şekilde yönetiyor.

KARAR DESTEK SİSTEMİYLE KOVİD19’LA ETKİN VE HIZLI MÜCADELE

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını sürecinde, günlük ve anlık bilgi akışını yönetip analiz ederek anlamlandırmanın hayati öneme sahip olduğu gerçeğinden hareket eden Beylikdüzü Belediyesi, Esri Teknolojisi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin gücünden faydalanarak ‘Karar Destek Sistemi’ni geliştirdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık önderliğinde, Bilgi İşlem Müdürü Naim Demirci ve CBS Şefi Burçin Karabulut kontrolünde yürütülen çalışmalar sayesinde, Beylikdüzü Belediyesi, kenti verilerle dinamik olarak izliyor, analiz ediyor, süreci ve saha ekiplerini en etkin şekilde yönetiyor, gerekli müdahaleleri tam zamanında yapıyor.

Dayanışma Askısı Sistemi

Kovid19 Sürecinde İki Yeni Uygulama

Hızlı bulaşı ve yayılma ile ölümcül etki gösteren Kovid19 salgını sürecinde yaptığı çalışmalarda, teknolojinin bütün imkanlarından faydalanan Beylikdüzü Belediyesi, CBS yazılımlarını kullanarak Kovid19 özelinde,‘65 Yaş ve Üstü Nüfus Dağılım Haritası ve Durum Analizleri Uygulaması ile Dayanışma Askısı Olan Marketler Uygulaması’nı hayata geçirdi. Belediye, 65 Yaş ve Üstü Nüfus Dağılım Haritası ve Durum Analizleri Uygulaması ile 65 yaş ve üstü vatandaşların nüfus dağılımlarını konumsal olarak analiz etti ve bu topluluğun içinde ihtiyaç sahibi, kronik rahatsızlığı olan veya engelli bireylere daha hızlı ve etkin şekilde destek olmak için CBS uygulaması ile müdahale kapasitesinin anlık olarak resmini oluşturarak konumsal ve özniteliklerine göre sınıflandırmalar ve analizler gerçekleştirdi. Belediye, ayrıca, Dayanışma Askısı projesinde yer alan marketlerin konumlarının vatandaş ile paylaşıldığı ve vatandaşlara, istediği markete en kısa ve en hızlı şekilde nasıl gideceği bilgisinin verildiği bir uygulama da hayata geçirdi.

Covid-19 Takip Paneli

Çalık: Verinin Gücüyle Çalışmalarımız Daha Verimli

Beylikdüzü Belediyesi olarak verinin gücüne inandıklarını ve tüm faaliyetlerde veriye göre hareket ettiklerini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Biz, tüm faaliyetlerimizi planlarken veriyi merkeze alıyoruz; verinin gücüyle kentimizde daha verimli çalışma yapıyoruz' dedi. İlk ve tek Şehir Plancısı Belediye Başkanı  olan Çalık 'Günümüzde her şey dijitale dönüyor. Dolayısıyla veri sayesinde hızla birlikte zaman tasarrufu da yapıyoruz. İhtiyacı belirlemek ve ihtiyaca göre hizmet etmek için veri bizim en büyük yardımcımız' diyerek verinin önemine dikkat çekti.

Son Güncelleme: 17.05.2020 19:11
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