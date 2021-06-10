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Beykoz’da bebeklere özel ’Hoş geldin bebek ormanı’ kuruldu

Beykoz’da ’Dünya Çevre Koruma Haftası’ etkinlikleri kapsamında, ilçede yeni doğan bebeklerin adına fidan dikiminin yapıldığı ’Hoş Geldin Bebek Ormanı’ kuruldu. Belediye başkanı ve lise öğrencileri birlikte fidan dikti.

İSTANBUL 10.06.2021, 09:16
Beykoz’da bebeklere özel ’Hoş geldin bebek ormanı’ kuruldu

Beykoz’da ’Dünya Çevre Koruma Haftası’ etkinlikleri kapsamında, ilçede yeni doğan bebeklerin adına fidan dikiminin yapıldığı ’Hoş Geldin Bebek Ormanı’ kuruldu. Belediye başkanı ve lise öğrencileri birlikte fidan dikti.

Beykoz Belediyesi ve Beykoz Kent Konseyi işbirliğiyle yeni nesillere ağaç ve orman sevgisi aşılamak amacıyla kurulan ormanda ilçedeki gençlerle birlikte 250 göknar ve doğaselvisi fidanı dikildi.

Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Beykoz Anadolu Lisesi ve Kanlıca Orman İşletmeleri Müdürlüğü işbirliği ile 2021 yılı Çevre Koruma Haftası kapsamında Beykoz Poyrazköy’de gerçekleştirilen programa Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve 82 öğrenci katıldı. Program kapsamında Kavacık Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve diğer katılımcılar, ilçenin geleceğine armağan olan proje kapsamında yeni doğan bebekler adına fidan dikti.

220 adet fidan diktiler

Bebekler adına dikilen her fidana, isim künyeleri takıldı ve ardından can suyu verildi. Programa katılan öğrenci, öğretmen ve diğer katılımcılara Beykoz Belediye başkanı Murat Aydın tarafından katılım belgesi verildi.
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