Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, basın mensuplarıyla buluştu

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner gerçekleştirilen istişare toplantısında basın mensuplarıyla buluştu. Toplantıya çok sayıda kurumdan basın mensupları katıldı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçede bulunan bir otelde gerçekleştirilen istişare toplantısında basın mensuplarıyla buluştu. Program, Başkan Aydıner’in basın mensuplarıyla birlikte kamera ve fotoğraf makinesi şeklinde yapılan özel pastayı kesmesiyle başladı. Yemek servisi yapıldığı sırada konuşma yapan Başkan Aydıner, ilçede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yerel ve ulusal medyadan birçok basın mensubunun bir araya geldiği toplantıya İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven de katıldı.

Geceye ev sahipliği yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Siz saygıdeğer basın mensuplarısınız dolayısıyla sizlerle birlikte olmak bu gecenin anlamını ortaya koyuyor. Biz nasıl bir kamu hizmeti yapıyorsak sizler de aynı şekilde bir kamu hizmeti yapıyorsunuz. Haberi bize iletiyorsunuz, siz olmasanız biz haberi nereden öğreneceğiz? Veya benim yaptığım projeyi siz olmasanız ben nasıl ileteceğim halkıma, seçmenime? Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında saygınlıkla ve hakikatle görev ifa eden kıymetli basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.