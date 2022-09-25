Başkan Yazıcı’dan müjde: “500 ile bin arasında akülü tekerlekli sandalye dağıtacağız”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Yayla Mahallesi’ndeki Engelli Hakları ve Dayanışma Derneği’nin açılışına katıldı. İstanbullulara bir müjde veren Başkan Yazıcı, ”Bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Önümüzdeki ayın ortasına doğru Almanya’dan anlaştığımız bir dernek ile 500 ile bin arasında akülü tekerlekli sandalye dağıtacağız” dedi.

Geçtiğimiz yıl kuruluşu yapılan Engelli Hakları ve Dayanışma Derneği binasının açılışı Tuzla’nın Yayla Mahallesi’nde yapıldı. Açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile özel bireyler katıldı. Başkan Yazıcı, kurdele kesiminin ardından Tuzla’nın özel vatandaşları ile tek tek sohbet etti. Program sırasında açıklamalarda bulunan Yazıcı, ”Engelliler ve özel çocuklarımız ile ilgili yapılması gerekenleri, yapılanlarla birlikte bir vizyon ortaya koymamız gerekiyor. Bugüne kadar yapılanların da çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Özel çocukların bakımları, bakımlarının aileleri tarafından karşılanması, ailelerinin alacakları maddi desteklere kadar, bir zamanlar Avrupa’da gördüğümüz ve arzu ettiğimiz birçok engelli hakkının Türkiye’de olmasından dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Engelsiz bir Türkiye ve özellikle Engelliler Kanunu çıktıktan sonra özellikle son 15 yıllık süreçte engelliler ve özel çocuklarla ilgili gerek pozitif ayrımcılık ile maddi imkanlar ve maaş bağlamak konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibiyle birlikte çok büyük haklar verildi. Dünyada şu anda engelli hakları konusunda belli klasmanda olan birkaç ülkeden birisi olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

“Derneğimizi böylesine önemli bir sosyal sorumluluk projesini yerine getirdikleri için tebrik ediyorum”

Başkan Yazıcı, ”Tuzla özelinde ise elimizden geldiği kadar engelsiz Tuzla demeye çalıştık. Gönül Elleri Çarşısı ile birlikte 365 gün tüm ailelerle ilgilendik. Engelli Rehabilitasyon Merkezi gibi bir girişimimiz var. Onların da aileleri ile birlikte daha rahat edebilmeleri için o merkezi yapıyoruz. Birçok aracımız ile 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Ama onlar için az olduğunu düşünüyoruz. Derneğimizi böylesine önemli bir sosyal sorumluluk projesini yerine getirdikleri için tebrik ediyorum. Tuzla’yı 2012-2013’den sonra engelsiz Tuzla ile kamu binalarını engelsiz hale getirmeye çalıştık. Bunun yanında birçok engelli vatandaşımızın pozitif ayrımcılık ile maddi ve manevi olarak yanlarında olmaya çalıştık. Evlerini birer hapishane, ailelerini birer gardiyan gibi yıpranmasına asla izin vermedik. Çok evde hoş olmayan görüntüler gördüm. Bunlar karşısında asla kayıtsız kalamayız. Bundan sonra güç birliği yapacağız. STK ve kamu otoritesinin iş birliği ile yapılan işler başarılı olabilir” dedi.