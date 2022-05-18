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Başkan Kartoğlu’ndan gençlere müjde üstüne müjde

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde gençlerle buluştu. Gençlerin sorularını cevaplayan Başkan Kartoğlu, okula iki masa tenisi, müzik enstrümanları ve spor ekipmanları göndereceğini söyledi.

İSTANBUL 18.05.2022, 18:12
Başkan Kartoğlu’ndan gençlere müjde üstüne müjde

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde gençlerle buluştu. Gençlerin sorularını cevaplayan Başkan Kartoğlu, okula iki masa tenisi, müzik enstrümanları ve spor ekipmanları göndereceğini söyledi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’i Seviyorum Çünkü... Söyleyecek Sözüm Var” söyleşileri kapsamında, Hacı Fatma Gül Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne konuk oldu. Başkan Kartoğlu, Başakşehir Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nden yaz etkinliklerine, gençlik merkezlerinden Şamlar Tabiat Parkı’na kadar birçok konuda gençleri bilgilendirdi.

Gençler istedi, Başkan Kartoğlu harekete geçti

Öğrencilerin masa tenisi talebi ve turnuva davetini karşılıksız bırakmayan Başkan Kartoğlu, “Siz yeter ki isteyin gençler, maç yapamasak bile ben size iki masa tenisi göndereceğim. Bu bize yetmez; açık alanda spor yapmanız için voleybol filesi ve futbol kalesi gönderme sözü veriyorum. Duyduğuma göre müzik enstrümanlarına meraklıymışsınız. O halde yeni müzik sınıfınız için müzik enstrümanları da bizden” diye konuştu. Başkan Kartoğlu’nun jesti gençler tarafından alkışla karşılandı.

“Yeni hedefimiz 200 bin öğrenci”

Bir diğer öğrencinin “Balon futbol ligi yapabilir miyiz?” sorusunu yanıtlayan Başkan Kartoğlu, “Lig konusunda çalışma yapamayabiliriz ama bu sene İstanbul Gençlik Oyunları’nda balon futbolu yarışmaları yaptık. Avrupa yakasındaki 750 liseye gittik ve Türkiye’nin en büyük gençlik oyunlarının finaline yaklaştık. Sizler kaliteli zaman geçirin diye bu organizasyonu hayata geçirdik. Aileleriniz nasıl ki sizin üzerinize titriyorsa, biz de sizin üzerinize öyle titriyoruz. Daha güzel yetişmeniz ve profesyonel olmanız için çalışma yürütüyoruz. Buradan bir müjdeyi daha sizinle paylaşayım. Önümüzdeki yıl çıtayı yükseltiyoruz. Tüm İstanbul genelinde yapılacak olan İstanbul Gençlik Oyunları’nda 200 bin gencimize ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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