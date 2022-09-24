Başkan Kartoğlu: “1 milyon ağaç hedefimize adım adım yaklaşıyoruz”

Yeşilin şehri Başakşehir’de, ağaç dikim çalışmaları ilçenin dört bir yanında aralıksız sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehir’imizde 1 milyon ağaç hedefimize adım adım ilerliyoruz” dedi.

İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri olan Başakşehir’de, kişi başına düşen yeşil alan miktarı ve ağaç sayısı günden güne artmaya devam ediyor. Ağaç dikim mevsiminin gelmesiyle birlikte Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki ağaçlandırma çalışmalarına hız verdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ağaçlandırma çalışmalarına katılarak, ağaçları toprakla buluşturdu.

“Başakşehir’imizde 1 milyon ağaç hedefimize adım adım ilerliyoruz”

Yarınlarımıza nefes olmak için bugünden çalıştıklarını ve ürettiklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, “Küresel ısınma ve iklim krizine karşı doğamızı koruyor, ormanlarımıza dört elle sarılıyoruz. Ne kadar çok ağacı toprakla buluşturursak çevre farkındalığımızı da o kadar çok ortaya çıkaracağımıza inanıyoruz. Başakşehir’imizde 1 milyon ağaç hedefimize adım adım ilerliyoruz” dedi.

Yeşil alan miktarı 11 milyon metrekareye çıktı

İlçe genelindeki toplam yeşil alan miktarını 11 milyon metrekareye çıkardıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Farklı türlerdeki ağaç ve çalılarla süslediğimiz 135 parkımız, millet bahçelerimiz ve Şamlar Tabiat Parkımızla yeşilin şehrine değer kattık. Kişi başına düşen 21 metrekare yeşil alan miktarımızla, Avrupa’yı ikiye katladık. 2022 sonuna kadar toplam 190 ağaç ve bitkiyi toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Daha fazla oksijen ve güçlü bir gelecek için dikilecek daha çok ağacımız var” şeklinde konuştu.