Başakşehir’de engeller kalktı, hayat bayram oldu

Başakşehir Belediyesi, Engelliler Haftası’nı Ramazan Bayramı’nın coşkusuyla buluşturdu. Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte Engelsiz Sanat Atölyesi ve Müzik Akademisi öğrencileri aynı sahnede bir araya geldi. Başakşehirli öğrencilerin hep birlikte söylediği “Hayat Bayram Olsa” şarkısına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da eşlik etti.

Başakşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda anlamlı bir etkinlik düzenledi. Engelliler Haftası, Ramazan bayramının coşkusuyla buluştu. Başakşehir Millet Bahçesi’ne kurulan platformda Engelsiz Sanat Atölyesi ve Müzik Akademisi öğrencileri aynı sahnede yer aldı.

Engellerin ortadan kalktığı etkinliğe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Etkinlik alanına elinde pembe ve beyaz balonlarla gelen Başkan Kartoğlu, Engelsiz Sanat Atölyesi ve Müzik Akademisi öğrencilerinin söylediği “Hayat Bayram Olsa” şarkısına eşlik etti.

Başakşehir’de tüm engelleri kaldırdıklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Bir yanda Ramazan Bayramı’nın coşkusu, diğer yanda Engelliler Haftası’nın mutluluğunu yaşıyoruz. Başakşehirli komşularımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun. Engelli bireylerimizin Engelliler Haftası kutlu olsun” dedi.

“Başakşehirli gençler geleceğe ışık tutuyor”

Etkinlik sonrası Engelsiz Sanat Atölyesi ve Müzik Akademisi öğrencileriyle sohbet eden Başkan Kartoğlu, “Başakşehir’imizin gençleri, geleceğine ışık tutuyor. Böyle güzel ve anlamlı bir etkinlikte yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu ve buna benzer organizasyonların her dönem yapılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.