Başakşehir Akademi akustik ile müziğe doyacak

Başakşehir Belediyesi, birbirinden farklı etkinliklerle yaz aylarına renk katmaya devam ediyor. Sohbet ve müziğin harmanlandığı Akademi Akustik’in ilk programında dünyaca ünlü rekortmen keman virtüözü Muhammed Yıldırır ve Elif Buse Doğan, Başakşehirlilere müzik ziyafeti sundu.

Başakşehir Belediyesi, sıcak yaz akşamlarına farklı soluk getirecek etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Yazlık sinemadan çocuk şenliklerine, doğada 1 günden konu komşu pikniğe uzanan geleneksel yaz etkinliklerine Akademi Akustik konserleri de eklendi. Bahçeşehir Gölet’teki Arena Sahne’de gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü dünyaca ünlü rekortmen keman virtüözü ve Başakşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Muhammed Yıldırır üstlendi. Akademi Akustik’in ilk programında Muhammed Yıldırır, sevilen sanatçı Elif Buse Doğan’ı konuk etti. İkilinin keyifli sohbetine türküler de eklenince Başakşehirliler unutulmaz bir akşam yaşadı. Türk halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan, birbirinden güzel türküleriyle mest etti. Yıldırır ve Doğan’a sahnede Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi eğitmen ve öğrencilerinden oluşan orkestra eşlik etti. Mutluluğun Sesi Radyo Başakşehir’in canlı yayın aracı da ilk kez konser alanındaki yerini aldı. Sanatçı Muhammed Yıldırır ve Elif Buse Doğan da canlı yayın aracının ilk konukları oldu.

Mutluluğun Sesi Radyo, canlı yayın aracı ile yayınlarını şehrin dört bir yanında sürdürecek.