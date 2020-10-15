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BAKMER’den Başakşehirli kadınlara diyetisyen hizmeti

BAŞAKŞEHİR KADIN AKTİVİTE MERKEZİ BAKMER, BAŞAKŞEHİRLİ KADINLARIN SAĞLIKLI VE FORMDA BİR HAYAT SÜRMESİ İÇİN BAŞLATTIĞI DİYETİSYEN HİZMETİNİ İLÇE GENELİNE TAŞIDI. İLÇEDEKİ 6 BİLGİEVİNDE, DİYETİSYENLER TARAFINDAN BAŞAKŞEHİRLİ KADINLARA ÜCRETSİZ HİZMET VERİLMEYE BAŞLANDI.

İSTANBUL 15.10.2020, 15:40
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BAKMER’den Başakşehirli kadınlara diyetisyen hizmeti

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi BAKMER, Başakşehirli kadınların sağlıklı ve formda bir hayat sürmesi için başlattığı diyetisyen hizmetini ilçe geneline taşıdı. İlçedeki 6 bilgievinde, diyetisyenler tarafından Başakşehirli kadınlara ücretsiz hizmet verilmeye başlandı.

2015 yılından itibaren Başakşehirli kadınların hayatına değer katan BAKMER, ücretsiz diyetisyen desteği ile sağlıklı ve formda bir hayatın kapılarını Başakşehir Bilgievlerinde de açtı. BAKMER’in Sular Vadisi’ndeki merkezinde başlatılan diyetisyen hizmeti, ilçede yaşayan tüm kadınların daha kolay ulaşabilmesi için bilgievlerine taşındı.

6 bilgievinde diyetisyen hizmeti

Altınşehir, Bahçeşehir, Güvercintepe, Necdet Yıldırım, Şahintepe ve Şehit Savcı Selim Kiraz Bilgievi’ndeki diyetisyenler, Başakşehirli kadınlara hizmet vermeye başladı. Diyetisyen hizmetinden yararlanmak isteyenlerin öncelikle 0212 487 70 01 numaralı BAKMER iletişim hattını arayarak üye kaydı oluşturmaları ve daha sonra kendilerine en yakın bilgievindeki diyetisyenden randevu almaları gerekiyor.

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