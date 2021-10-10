Bağcılar Bilgi Evleri Konya Bilim Festivali’nde

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, bilim dünyasının kalbinin attığı 8. Konya Bilim Festivali’nde hünerlerini sergiledi. Siyasetçi ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu ziyaretçiler, Bağcılarlı öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Konya Bilim Festivali, “Nasıl Yapılır? Nasıl Çalışır?” temasıyla bu yıl 8’inci kez kapılarını açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açılışını yaptığı festivalde bilimle büyüyen Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri de iki stant açtı. Birbirinden farklı çok sayıda yarışma, tasarım ve bilimsel etkinliğin yer aldığı festivalde Bilgi Evleri çocukları da güneş enerjisi ile dönen Mevlana, renkli mum yapımı, gece lambası yapımı, şekilli ve renkli sabun yapımı gibi sunumlarda bulundu. Kursiyerler, öğrencilerle beraber yaptıkları materyalleri onlara hediye etti.

Yoğun ilgi gören festivalde siyaset ve yöneticiler de Bağcılar Belediyesi stantlarına konuk oldu. Stantları ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. Çalışmaları beğenen İleri ve Altay, öğrencileri tebrik edip başarılar diledi.

"Bilim meşalesini çok ileriye taşıyacaklar"

Araştırmacı bireylerin yetişmesine destek olmak için öğrencilere ortam sağladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “17 Bilgi Evimizde öğrencilerimiz kendi ilgi alanlarına göre eğitim alıyorlar. Bilim sevdalısı çocuklarımız da festivallerde hem kendilerini geliştiriyor hem de öğrendiklerini akranlarıyla paylaşıyorlar. Bilim meşalesini çok ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. Allah yollarını açık etsin” dedi.

7 Ekim’de başlayan festival bugün sona erecek.