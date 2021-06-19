Avrupa’dan Ümraniye’ye iki madalya birden

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı Sporcuları Sevim Akbaş (49 kg) ve Tuba Demir (53 kg) Yıldız Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kendi kategorilerinde gümüş madalya kazanarak, Türkiye’ye çifte gurur yaşattı.

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü büyük başarılar kazanmaya devam ediyor. Nisan 2019’dan bu yana spora yapılan önemli yatırımların meyvesini toplamaya başlayan Ümraniye Belediyesi, Bulgaristan’dan gelen haberle büyük bir gurur yaşadı. Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı Sporcuları Sevim Akbaş ve Tuba Demir Bulgaristan’ın Samokov şehrinde düzenlenen müsabakalarda büyük bir başarı elde ederek, Yıldız Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kendi kategorilerinde ikinci olup, gümüş madalya kazandı. Başkan İsmet Yıldırım, sporcuları telefonla arayarak başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti. Akbaş ve Demir, gelecek ay Rusya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na doğrudan katılma hakkı kazandı.

"Ümraniye sporla anılan bir şehir olacak"

Başkan İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor Kulübü’müzün başarıları bize büyük mutluluk veriyor. İki yıl önce kurduğumuz kulübümüz başarıdan başarıya koşuyor. Göreve geldiğimizde Ümraniye’mizin sporla anılan bir şehir olacağını söylemiştik. Elde ettiğimiz başarılar emeğimizin ve katkılarımızın boşa gitmediğini gösteriyor. Gümüş madalya kazanarak, bayrağımızı Avrupa’da dalgalandıran Sevim Akbaş ve Tuba Demir kardeşlerimizi ve onları bu müsabakalara hazırlayan hocalarımızı yürekten kutluyorum. Her iki sporcumuza da katılacakları Dünya Şampiyonası’nda şimdiden başarılar diliyorum” dedi.