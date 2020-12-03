Avcılar’da engelli yaşam merkezi açıldı

Avcılar’da engellilere daha iyi hizmet vermek ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için yapımı tamamlanan Avcılar Belediyesi Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

Avcılar’da yaşayan engelli vatandaşların ve ailelerinin hayatını kolaylaştıracak ayrıca keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak olan Avcılar Belediyesi Gülten Nakipoğlu Engelli Yaşam Merkezinin inşaat çalışmaları tamamlandı. Engelli merkezi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, siyasi partilerin ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tesisin yapılması konusunda Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve hayırsever Nakiboğlu ailesine teşekkür etti.

Engelli merkezinin oldukça kapsamlı bir yaşam ve eğitim merkezi olarak planlandığını kaydeden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise sözlerine şöyle devam etti:

“Avcılarımızın ilk engelli merkezimizi 700 metre kapalı alan ve açık alan ile birlikte çok hoş güzel manzarası olan bir alanda yaptık. 10 adet çalışma odamız var. Duyu bütünleme odasından spor ve müzik aktivitelerine kadar grup çalışmaları yapılabilecek. Ayrıca Türkiye’de bir ilk olabilecek bir çalışma. Sivil toplum örgütleri ile ortak çalışmalar yaptık. Onların da bulunabileceği alan ayırdık. Burada engelli dernekleri yer alabilecek. 3 Aralık meselesi engeller meselesi eşitlik ve adalet meselesidir” açıklamasında bulundu.