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Avcılar’a bir ayda 15 bin ton asfalt

AVCILAR BELEDİYESİ, İLÇEYE NEFES ALDIRACAK YOL YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR.

İSTANBUL 14.10.2020, 13:37
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Avcılar’a bir ayda 15 bin ton asfalt

Avcılar Belediyesi, ilçeye nefes aldıracak yol yatırımlarına devam ediyor.

Avcılar halkını tozdan kurtarmak ve sürüş güvenliğini arttırmak amacıyla kent genelinde yürütülen yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile Avcılar’da cadde ve sokaklar asfaltlanmaya devam ediyor.

Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle sürdürdüğü asfalt çalışmalarında ana arter ve ana arter niteliğinde olan, halkın yoğun olarak kullandığı güzergahlarda son bir ayda 5 bin ton asfalt çalışması yapıldı. Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ay sonuna kadar program dahilinde ilçe genelinde 15 bin ton asfalt serileceğinin bilgisini verdi. Yolların kanalizasyon ve diğer alt yapı eksikleri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle işbirliği yapılarak tamamlanıyor.

"Ekiplerimizle hummalı bir çalışmaya giriştik"

Çalışmalarının tamamlanması ile Avcılar halkının daha iyi fiziki şartlarda ulaşım sağlayacağını ifade eden Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Güzel insanlar kenti Avcılar’ımızda yaşayan hemşehrilerimizin ayağı toz olmasın, sevdiklerine işlerine sağlıkla huzur içinde kavuşsunlar diye ekiplerimizle hummalı bir çalışmaya giriştik. Bazı bölgelerde İBB ile koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalarımız da var. İlçemize sundukları destekler için İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederim" dedi.

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