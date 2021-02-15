14 Şubat, Ortaçgil şarkılarıyla kutlandı

Maltepe Belediyesi ‘14 Şubat Sevgililer Günü’ özel konserinde usta müzisyen Bülent Ortaçgil’i konuk etti. Türk popüler müziğinin önemli isimlerinden Bülent Ortaçgil, sevilen şarkılarını, ‘14 Şubat Sevgililer Günü’ konserinde Maltepeliler için söyledi. “Online Müzik Festivali” kapsamında düzenlenen konser, Maltepe Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı gerçekleşti. Yayında müzisyen Ceylan Ertem, Redd solisti Doğan Duru, ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi, Bülent Ortaçgil eserlerini kendilerine özgü yorumlarıyla seslendirerek unutulmaz bir konsere imza attı.

Ortaçgil, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programında konuklarıyla pandemi dönemindeki sanat çalışmaları ve Sevgililer Günü’nün önemi üzerine keyifli bir sohbet de gerçekleştirdi. Ortaçgil, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün ticari gibi göründüğünü ifade ederek “14 Şubat’ta da, 15 Şubat’ta da, 16 Şubat’ta da bugünü kutlarsak eğer, daha başarılı bir iş yapmış olacağız.” dedi. Ortaçgil “Kalktım Sana Geldim”, “Bu Su Hiç Durmaz”, “Eylül Akşamı ” isimli hafızalara kazınan eserlerini gitarı eşliğinde seslendirdi.

Ortaçgil ve Ceylan Ertem düeti beğeni topladı

Ceylan Ertem, pandemi nedeniyle turnelere ara verdiğini belirterek“20 yıl boyunca hiç durmadan sahne aldım. Durunca küçük bir tokat yemiş oldum. Canım da çok sıkıldı diyemem. Kedilerimle, köpeklerimle, kitaplarla, fotoğraf makineleriyle yeni şarkılar yazarak, böyle yapmış Bülent Abiler, diye geçirdim. Önce küçük uçurumların kenarına geldim, müzisyen olarak da değil insan olarak. Dünyaya bu kadar kötü davranırsak karşılığını bulacaktık ve bulduk. Ceza oldu bize. Yazmaya başlamak zorunda hissettim kendimi. Motivasyonumu yükseltmeye çalıştım. Pandeminin en güzel günü bugün olsa gerek. Sizin gibi dev müzisyenlerle burada olmak.” diye konuştu. Ertem, Ortaçgil’in “Bozburun” ve “Beni Kategorize Etme” isimli şarkılarıyla sahne aldı. Doğan Duru, Ortaçgil’in “Yüzünü Dökme Küçük Kız” isimli müzik yaşamındaki ilk bestesini ve “Sensiz Olmaz” isimli unutulmaz eserini müzikseverler için söyledi. Ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi, Ortaçgil’in “Yağmur” isimli eserini seslendirerek dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi.