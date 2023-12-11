Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ekim ayında işsizlik oranı 0,6 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle işsizlik oranı 6. ayında da tek hanede kalmayı sürdürdü.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,5 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre göre eylül ayında işsizlik yüzde 9,1 ile 2014 yılından bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

Ekim ayı işsizlik rakamları için genel beklenti yüzde 9,1’lik işsizlik oranının sabit kalmasıydı.