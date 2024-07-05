Hamas’ın Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin son teklifini İsrail’e iletmesinin ardından İsrail, ateşkes anlaşmasına dair müzakereler için heyet gönderme kararı aldı. Adı açıklanmayan İsrailli müzakereci, Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılması konusunda Hamas ile bir anlaşmaya varılması için "gerçek bir şans" olduğunu belirterek, "Hamas tarafından sunulan öneri çok önemli bir atılım içeriyor. Müzakerelerin ilerlemesini sağlayabilir. Gerçekten uygulanma şansı olan bir anlaşma var. Maddeler kolay olmasa da anlaşmayı sekteye uğratmamalı” dedi.

Başka bir İsrailli yetkili ise müzakere heyetine İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea’nın başkanlık edeceğini belirtti.