İsrailli inşaat firması saldırılar nedeniyle binlerce kişiye mezar olan Gazze Şeridi’ndeki işgal planın reklamını yayınladı. Batı Şeria’da yasadışı yerleşim birimleri için konut inşa eden Harey Zahav adlı firma, Gazze Şeridi’nde inşa etmeyi planladığı evlerin tanıtımını şimdiden yapmaya başladı.



Firmanın sosyal medya hesaplarından paylaşılan afişte enkazın ortasındaki deniz manzaralı evlerin çizimleri yer alıyor. Afişin üst kısmında ise “Sahilde bir ev hayal değil” sloganı bulunuyor. “Şimdi satış öncesi fiyatlarla” ifadesiyle yayınlanan başka bir afişte ise sahil şeridindeki yerleşim birimlerinin konumları gösteriliyor. Söz konusu reklam afişleri, İsraillilerin işgal planını gözler önüne seriyor.