Batı Şeria’da bulunan taş ve mermer fabrikaları, İsrail'deki inşaat çalışmalarının durması nedeniyle diğer endüstriyel tesisler gibi üretimlerinde önemli ölçüde düşüş yaşadı.

Ancak El Halil ve Beytullahim vilayetlerde bulunan mermer işleme fabrikaları üretimlerini artırdı. Savaştan etkilenmeyen aksine taleplerini artıran yedi Filistin fabrikasının 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor.

Uzmanlık ve deneyim gerektiren sektör İsrailli mezar inşaatı şirketleriyle yalnızca bu fabrikalar aracılığıyla ihracat yapabiliyor.