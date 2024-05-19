İsrail’de Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan savaş sonrası plan talep etti. Netanyahu’dan Hamas'la savaştan sonra bölgeyi kimin yöneteceğini de içeren, üzerinde anlaşılmış bir plana bağlı kalmasını isteyen Gantz, savaş kabinesinin 8 Haziran’a kadar 6 maddelik plan oluşturması çağrısı yaptı. Gantz, beklentilerinin karşılanmaması durumunda Ulusal Birlik partisini muhafazakar Başbakan Netanyahu’nun genişletilmiş acil durum hükümetinden çekeceğini söyledi. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Gantz, “Kişisel ve siyasi düşünceler İsrail'in ulusal güvenliğinin en kutsal noktasına nüfuz etmeye başladı. Küçük bir azınlık İsrail gemisinin kaptan köşkünü ele geçirdi ve onu kayalıklara doğru sürüklüyor” dedi.

Gantz, önerdiği 6 maddelik planın Gazze için geçici bir ABD-Avrupa-Arap-Filistin sivil yönetim sistemini içerdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığından İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a, Gazze’deki sivil soykırımın yer aldığı 4 fotoğrafla cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’a fotoğraflı yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, “Soykırımla suçlanan İsrail Hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı Katz’a yanıtımız” diyerek Gazze’den sivil soykırımın gösterildiği 4 fotoğrafa yer verildi.