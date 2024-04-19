ABD medyası, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran Devlet Televizyonu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İsfahan üzerinde görülen 3 İHA'nın imha edildiğini açıkladı. Ayrıca İran'da tüm uçuşlar askıya alındı.

İlk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, İran'ın içinde bazı noktaları füzelerle vurdu.

Sadece İran değil aynı zamanda Suriye ve Irak'ta da bazı noktalar hedef alındı.

İran: “İsrail'in saldırısı hiçbir hasara yol açmadı”

İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust, “Söz konusu patlama sesi İsfahan’daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı” dedi.

İran’ın İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda yerel saatle 04.00'da patlama sesi duyuldu. İsfahan Havalimanı ve İran ordusuna ait Şikari 8'inci Ana Jet Hava Üssü'ne yönelik bir dizi insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. İran devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve saldırının engellendiğini duyurdu. İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Söz konusu patlama sesi İsfahan’daki hava savunma sisteminin tanımlanamayan şüpheli bir cisme yönelik açtığı ateş sonucu gerçekleşti ve saldırı hiçbir hasara yol açmadı” dedi.

İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise İran’a yapılan saldırıda kullanılan İHA’ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA’ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.

ABD: İSRAİL VURACAĞINI ÖNCEDEN BİLDİRDİ

Dün ABD ve İsrail arasında yapılan Refah operasyonu toplantısında İsrail'in 24 veya 48 saat içinde İran'ı vuracağını ABD'ye bildirdiği belirtildi.

CNN'e konuşan ABD'li yetkili ise Biden yönetiminin İsrail'in "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon, söz konusu saldırıyı henüz doğrulamadı.

İSFAHAN'DA PATLAMA SESLERİ

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

Devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı." ifadelerine yer verildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da yerel kaynaklara dayandırarak, İsfahan'ın kuzeydoğusundaki Kehcavaristan şehrinde bir patlamanın duyulduğunu bildirdi.

Bu seslerin nedeninin henüz bilinmediğini belirten Fars, Kehcavaristan şehrinin, İsfahan Havalimanı'nın ve Ordu Hava Kuvvetleri'nin 8'inci Üssü'nün yakınında yer aldığını aktardı.

İRAN'DA TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

İran devlet televizyonu tarafından, İsfahan şehrinde bulunan nükleer tesislerin etkilenmediği veya nükleer sahaların hedef alınmadığı belirtildi. İran'ın başka kentlerine saldırı olup olmadığı henüz belli değil.

Öte yandan İran'da tüm uçuşlar askıya alındı.

İSRAİL ORDUSU: KUZEY İSRAİL'DE SİREN SESLERİ

İsrail'in İran'a karşı başlattığı misilleme saldırısının ardından İsrail ordusundan da bir açıklama geldi.

İsrail ordusu Kuzey İsrail'de sirenlerin çaldığını açıkladı.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran’ın hava saldırısına karşı “açık ve etkili” şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.

İran ise, İsrail'in muhtemel saldırısına "süratli", "daha güçlü" ve "daha kapsamlı" yanıt vereceklerini duyurmuştu.