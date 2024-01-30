Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Fransa’nın başkenti Paris’te dün İsrail, ABD, Katar ve Mısır arasında yapılan toplantıda İsrail-Filistin arasındaki yeni bir esir takası anlaşması için hazırlanan taslak hakkında açıklamalarda bulundu. Al Thani, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Atlantik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, anlaşmaya dair taslağın Hamas’a iletileceğini doğrulayarak, toplantıda "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini ve tarafların "bu öneriyi Hamas'a iletmeyi ve onları sürece olumlu ve yapıcı bir şekilde katılacakları bir pozisyona getirmeyi umduklarını" söyledi. Görüşmeler öncesinde Hamas'ın "kalıcı bir ateşkes" için "açık bir talebi" olduğunu aktaran Al Thani, görüşmelerin şu anki aşamasının "gelecekte" kalıcı bir ateşkese yol açabileceğini belirterek, "Herkesi bir araya getirecek makul bir zemin bulmak için her şeyi bir araya getirmeye çalıştık" dedi.



İsrail, Paris’teki toplantıyı “yapıcı” olarak nitelendirmişti

Paris’teki toplantıya Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Bill Burns, İsrail istihbarat teşkilatı Mossad’ın Başkanı David Barnea ve Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel katılmıştı. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada toplantı yapıcı olarak nitelendirilerek, "Tarafların bu hafta ek toplantılarda tartışacağı önemli boşluklar hala var" denilmişti.

Öte yandan İsrail tarafının söz konusu taslağı kabul ettiği öne sürülmüştü.