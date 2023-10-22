İsrail-Hamas çatışmalarında 16’ncı güne girildi. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana devam eden Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanı gece boyunca sürdü. Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında en az 55 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail askeri sözcüsünün baskınların artacağına yönelik açıklamasının ardından bölgede 30’dan fazla binanın vurulduğu kaydedildi.



İsrail, Batı Şeria’da camiyi vurdu: 1 ölü

İsrail, dün gece Batı Şeria’ya bağlı Cenin şehrinde bir camiyi vurdu. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında kalanların olabileceğinden endişe ediliyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada ise saldırı doğrulanırken, camide silah depolandığı ve caminin komuta merkezi olarak kullanıldığı iddia edildi.



Batı Şeria’da can kaybı 90’a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmaların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana Batı Şeria’da hayatını kaybedenlerin sayısının 90’a yükseldiği belirtildi. Can kayıplarına neden olan saldırıların Nablus, Cenin ve Tubas’ta gerçekleştirildiği ifade edildi.



İsrail, Gazze Şeridi’nin Han Yunus şehrinde kafeyi vurdu: 11 ölü

İsrail, Gazze Şeridi’ne gece boyunca süren saldırılarında sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef aldı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan Rio kafesine düzenlediği hava saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye gelen ekip ve vatandaşlar enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.



İsrail’den Şam ve Halep Havaalanı’na saldırı

İsrail, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da dün gece düzenlediği hava saldırılarının ardından Suriye’deki havaalanlarını da hedef aldı. Suriyeli askeri kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 05.25’te, İsrail’in Şam ve Halep Havaalanı’na saldırı düzenlediği belirtildi. Şam Havaalanı’na saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından 2 ana havaalanı, pistlerinde maddi hasar meydana gelmesi nedeniyle hizmet dışı kaldı.



İsrail, Lübnan sınırına yakın 14 noktayı boşaltıyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan Hizbullahı ve Hamas’ın son 2 hafta içinde tekrarlanan roket ve füze saldırıları nedeniyle Lübnan sınırındaki 14 noktayı tahliye etmeyi planladıkları belirtildi. Bakanlığa bağlı Ulusal Acil Durum Yönetimi (NEMA) ise, planın İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından onaylanmasının ardından bölge sakinlerinin devlet tarafından finanse edilen misafirhanelere yerleştirileceği kaydedildi.