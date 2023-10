İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, çevrimiçi basın toplantısında konuştu.

Bir savaşın içinde olduklarını ve bu savaşı İsrail’in başlatmadığını belirten Cohen, “Sanırım son yıllarda bu tür katliamları sadece DEAŞ’ta gördüğümüzü düşünüyorum. Holokost'tan sağ kurtulan 85 yaşındaki tekerlekli sandalyedeki kişiyi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş arasında bile esir olduğunu görmedik. Bütün aileler esir alınıyor. Küçük çocuklar kafeslere koyuluyor. Daha önce savaşın böyle yapmadığını düşündüğüm bir gaddarlık ve kötülük var. Hamas İran'ın vekilidir. Hamas dünyanın unutamayacağı tarihi bir katliam gerçekleştirdi. Zamanı gelince her şeyin ne olduğunu görebileceğiz” diye konuştu.

Gazze için çok şey yaptıklarının altını çizen Cohen, “Gazze küçük bir Filistin şehri olmasına rağmen İsrail'le sınırı var, Mısır'la sınırı var. Biz onlara karşı sorumlu değiliz. Ama biz komşuların hayatını iyileştirmek istedik. Bu yüzden işe gelen çalışan sayımızı her zaman arttırıyoruz. Ve bu bizim sorumluluğumuz olmamasına rağmen. Onların kendi topraklarına sahip olma hakkımız yok. Gazze'de İsrail yok. Gazze toprakları konusunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Filistin Gazzesi'ne son kilometreye kadar süre verdik, toprak konusunda hiçbir anlaşmazlık yok. Onlara su veya elektrik sağlıyoruz. Bu nedenle geçmişte olanlar gelecekte olmayacaktır. Şu andan itibaren durum değişiyor. Asla affetmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

İsrail halkının şu anda birlik halinde durduğunu aktaran Cohen, tüm askeri birimlerin yüzde 100'ün üzerinde kapasiteyle çalıştıklarını söyledi.

“Onları yeneceğiz çünkü başka seçeneğimiz yok”

Cohen, İsrail'in yok edilmek istendiğini belirterek şöyle devam etti:

“Kendi yerleri var, dünyadan milyarlarca dolar alıyorlar. Dünyadan milyarlarca dolar gören herhangi bir normal insan, bunu bir hastane, ticaret merkezi, sanayi bölgesi inşa etmek için kullanmalı, bütün parayı tünel kazmak, roket fabrikası inşa etmek için harcamamalı. Sizi temin ederim ki onları yeneceğiz çünkü başka seçeneğimiz yok. Başka seçeneğimiz yok. Rehin tutulan çok sayıda İsrailli ve farklı milletlerden insanlar var. Onları geri getirmeye kararlıyız. Hamas'ın rehinelerden hiçbirine zarar vermemesini talep ediyoruz. Rehinelerin güvenliği onların sorumluluğundadır. Bu savaş suçu affedilmeyecektir. Vatanımız için var gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz. İsrail demokrasidir, insanlar sosyal medyada veya her yerde istediklerini söyleyebilir. Şu anda savaşmamız gerekiyor. Biz İsrail için savaşıyoruz. Biz normallik için savaşıyoruz. Batı dünyası için savaşacağız. Biz olaylara karşı mücadele ediyoruz.”