İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto

İsrail’in Gazze’deki hastaneye yaptığı saldırı sonrası binlerce vatandaş, İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

İsrail’in Gazze’de el-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluk binası önünde protesto yaptı. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla konsolosluğun önünde toplanan kalabalık, ‘Katil İsrail Filistin’den defol’, ‘Mehmetçik Gazzeye‘, sloganları attı.

Göstericilere polis müdahalesi

Bazı göstericilerin polisin kurduğu güvenlik bariyerini aşmaya çalışması nedeniyle polis ekipleri ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, havai fişek, taş ve reklam panosuna zarar veren göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Protesto nedeniyle trafik çift şeritli olarak dururken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İsrail’in saldırısı Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi

İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi vurmasına tepki gösteren yurttaşlar, Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplandı.

Türkiye genelinde İsrail’in saldırılarına tepki büyüyor. İsrail’in Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef almasının ardından bazı vatandaşlar İsrail Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Yaklaşık 300 kişilik grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak İsrail'i kınadı. İsrail Büyükelçiliğine gitmek isteyen protestocular, polis engeliyle karşılaştı.