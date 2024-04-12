İsrail’in İran'ın Şam Büyükelçiliğindeki konsolosluk binasına gerçekleştirdiği saldırısına İran’ın misilleme yapması bekleniyor. ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’ın (WSJ) konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre İsrail, İran'ın 24 ila 48 saat içinde ülkenin güneyine veya kuzeyine doğrudan gerçekleştirmesi beklenen saldırıya hazırlanıyor. İran yönetiminden bilgi alan ikinci bir kaynak ise saldırı planlarının tartışıldığını, henüz nihai bir karar verilmediğini aktardı. Ayrıca ABD'li bir yetkili, istihbarat raporlarının İran’ın birkaç gün içinde "muhtemelen İsrail topraklarında" bir saldırı düzenleyeceğini gösterdiğini ifade etti.



"Saldırı seçenekleri Hamaney'in önünde"

İran Devrim Muhafızlarından adı açıklanmayan bir danışmana göre hafta başında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e İsrail’e saldırmak için farklı seçenekler sunuldu. Danışman WSJ'ye yaptığı açıklamada, "Saldırı planları Dini Lider'in önünde, o hala siyasi riski değerlendiriyor" dedi.



Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 1 Nisan Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına hava saldırısı gerçekleştirmiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ertesi gün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının "cevapsız" kalmayacağını ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise, "İsrail rejimi cezalandırılacak ve gerekli cevabı alacak" demişti. İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in askeri danışmanı Yahya Rahim Safavi de, "Konsolosluğumuza gerçekleştirilen saldırı ve Suriye’de varlığı yasal olan askeri danışmanların öldürülmesi uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail’in elçiliklerinin hiçbiri artık güvende değil" ifadelerini kullanmıştı.