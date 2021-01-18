Son Dakika
Yılın ilk tırmanışını Dedegöl dağı zirvesine yaptılar
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde faaliyet gösteren Eğirdir Turizmini Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) yılın ilk tırmanışını Dedegöl Dağı’nda gerçekleştirdi.
ISPARTA 18.01.2021, 10:56
3
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde faaliyet gösteren Eğirdir Turizmini Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) yılın ilk tırmanışını Dedegöl Dağı’nda gerçekleştirdi.
Isparta Valiliğinin izinleri ile cumartesi günü Melikler Yaylasında kamp kurulması ile başlayan etkinliğe, kentte bulunan kulüpler ve il dışından gelen 24 sporcu katıldı. Pazar günü sabahın erken saatlerinde tüm sporcularla birlikte tırmanışa başlanarak sorunsuz bir şekilde 2 bin 998 metreye zirve tırmanışı gerçekleştirildi.Faaliyeti başarıyla gerçekleştiren ETUDOSD’dan yapılan açıklamada "Faaliyetin gerçekleşmesinde Isparta Valiliğine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, kamp güvenliğini sağlayan İlçe Jandarma Komutanlığına ve katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz" denildi.
0°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü