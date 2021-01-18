Yılın ilk tırmanışını Dedegöl dağı zirvesine yaptılar

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde faaliyet gösteren Eğirdir Turizmini Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) yılın ilk tırmanışını Dedegöl Dağı’nda gerçekleştirdi.

Isparta Valiliğinin izinleri ile cumartesi günü Melikler Yaylasında kamp kurulması ile başlayan etkinliğe, kentte bulunan kulüpler ve il dışından gelen 24 sporcu katıldı. Pazar günü sabahın erken saatlerinde tüm sporcularla birlikte tırmanışa başlanarak sorunsuz bir şekilde 2 bin 998 metreye zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Faaliyeti başarıyla gerçekleştiren ETUDOSD’dan yapılan açıklamada "Faaliyetin gerçekleşmesinde Isparta Valiliğine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, kamp güvenliğini sağlayan İlçe Jandarma Komutanlığına ve katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz" denildi.