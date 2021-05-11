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Vali Seymenoğlu’ndan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne moral ziyareti

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, korona virüs salgını sürecinde özveri ile çalışmalarını sürdüren 112 Acil Çağrı Merkezi’ne moral ziyareti gerçekleştirdi.

ISPARTA 11.05.2021, 14:13
Vali Seymenoğlu’ndan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne moral ziyareti

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, korona virüs salgını sürecinde özveri ile çalışmalarını sürdüren 112 Acil Çağrı Merkezi’ne moral ziyareti gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürürlükte olan tam kapanma uygulamasında kamu kurumları vatandaşlarımıza aralıksız olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bu kurumların başında ise 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bulunuyor. Öncelikle acil hizmetler olmak üzere Isparta Valiliği Vefa Sosyal Destek gruplarına da ev sahipliği yapan müdürlükte 24 saat esasına göre çalışmalar kesintisiz olarak sürdürülüyor.

Ramazan Bayramı öncesinde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu müdürlük birimlerini tek tek gezerek görevlilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Müdürlük bünyesinde hizmet veren polis, jandarma, sağlık, itfaiye, orman yangın, vefa sosyal destek ve il seyahat kurulu birimlerinde incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ziyaretinde çeşitli işlemler için müdürlüğe gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu vatandaşların taleplerini dinledi ve salgınla mücadele kapsamında uygulanmakta olan tedbirlere uymalarını istedi.
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