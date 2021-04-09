Vali Seymenoğlu: “Emniyet mensuplarımızın çalışmalarını takdir ediyoruz”

Isparta’da Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve emniyet mensuplarını kabul eden Vali Ömer Seymenoğlu, “Salgın sürecinde de vatandaş odaklı hizmet anlayışını esas alarak üstün gayret ve özveri gösteren emniyet mensuplarımızın çalışmalarını takdir ediyoruz” dedi.

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin temin edilmesinin yanında vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı 176. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Polis Haftası kutlamalar İl Emniyet Müdürü Metin Akay’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından teşkilat mensupları saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudular.

Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümünü dolaysısıyla Vali Ömer Seymenoğlu da İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve beraberindeki emniyet mensuplarını kabul ederek misafirleri nezdinde Polis Teşkilatı’nın gününü kutladı, tüm mensuplara sevgi ve selamlarını iletti.

Ziyarete emniyet mensuplarıyla birlikte gelen polis üniformalı miniklerle de yakından ilgilenen Vali Seymenoğlu, Eflin ve Mehmet Efe kardeşlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Polis teşkilatının önemli bir görev üstlendiğini belirten Vali Seymenoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına büyük fedakârlık, cesaret ve yüksek vazife bilinci içerisinde terörle mücadelede ortaya koyduğu başarılarıyla hepimizi gururlandıran Türk Polisi, aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir” dedi.

Covid-19 salgınıyla mücadele aktif rol alan emniyet teşkilatına bir kez daha teşekkür eden Vali Seymenoğlu “Salgınla mücadele sürecinde, görevi sırasında vatandaşlarımıza yardımcı ve yol gösterici olan, pandeminin sunduğu yeni ve olağanüstü şartlar altında vatandaş odaklı hizmet anlayışını esas alarak üstün gayret ve özveri gösteren emniyet mensuplarımızın çalışmalarını takdir ediyoruz” diye konuştu.