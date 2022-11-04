Vali Eğirdir Gölü’nde öğrencilerle çöp topladı

Isparta Valisi Aydın Baruş, Eğirdir Gölü’nde çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle birlikte çöp topladı.

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKOBİR) tarafından “Bana El Ver Susuz Kalma” sloganıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Isparta Valisi Aydın Baruş da etkinliğe katılarak, öğrencilerle birlikte çöp topladı. Eğirdir Gölü’nde gün geçtikçe azalan su seviyesiyle ve suyu daha tasarruflu kullanmayla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Baruş, “Bugün dünya su kaynaklarının sadece ve sadece yüzde 2,5’ğu tatlı su kaynağı, yani kalan kısmı denizler, tuzlu su. Bu yüzde 2,5’luk kaynağı çok iyi, iktisatlı ve bilinçli kullanmamız gerekiyor. Eğirdir Gölü, Isparta ve çevresindeki ilçeler için anlamı çok büyük olan bir su kaynağı. Bu gölden şu anda yaklaşık 35 bin hektarlık bir sulama sahası yararlanıyor. Eğirdir Gölü’nden su kaybımız yıllık 500 milyon metreküp. Gölümüzün kaybettiği su kaynağını yerine koymamız gerekiyor. Suyun ekonomik kullanımıyla ilgili kamuoyunun, Eğirdir halkının, çevre ilçelerimizin, Gelendost’un, Senirkent’in dikkatini çekmek istiyoruz. Tarımsal sulamada kullandığımız suyu lütfen israf etmeyelim. İsraf ettiğimiz takdirde hem toprağımız çoraklaşıyor hem bitki verimimiz azalıyor, kar ettik derken zarara uğruyoruz. Onun için damla sulama sistemlerine bir an önce geçelim. Önümüzdeki yıllarda öyle bir durumla karşılaşabiliriz ki artık sulama imkanımız da kalmaz. O zaman pişmanlık fayda etmez. Şimdiden damla sulama sistemlerine geçelim. Bu göl bizim canımız, canımızı nasıl koruyorsak gölümüzü de öyle koruyalım” şeklinde konuştu.

Ardından öğrencilerle birlikte çevre temizliği yapan Vali Baruş, göl kenarında uzunca bir süre çöp topladı. Etkinlik, öğrencilere ikramda bulunulmasıyla sona erdi. Etkinliğe Eğirdir Kaymakam Vekili Yunus Emre Akpınar, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Gelendost Belediye Başkanı ve EKOBİR Başkanı Mehmet Sezgin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.