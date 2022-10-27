Üniversite öğrencilerinden Eğirdir’de sosyal sorumluluk projesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri Eğirdir İrfan Kaynak Ortaokulunda saha yenileme ve görsel iletişim çalışmaları etkinliğiyle sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiler.

Gülcan Erez, Emrah Zorlu, Görkem Mavi, Melike Şeyma Kaçmaz, Gülşah Daban, Ceyda Zeynep Kahraman’dan oluşan grup Eğirdir İrfan Kaynak Ortaokulunda Saha boyama, yer çizgileri, duvar boyama ve resim yapma çalışmaları yaptılar.

Sosyal Sorumluluk projesi hakkında bilgi veren Gülcan Erez, “ Proje ile yerler boyandı, çizgiler çekildi. Basketbol potalarımız yoktu. Potalarımız Eğirdir Belediyesi tarafından karşılandı. Futbol kalemizin fileleri yoktu, onlar yapıldı. Voleybol direkleri sabitlenip fileler takıldı ” dedi. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve beraberindekiler daha sonra sahanın açılış kurdelesini kestiler.