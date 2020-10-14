Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze toprağa verildi
SEVGİLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN GENÇ GAMZE TOPRAĞA VERİLDİ
Isparta’da evinde sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan genç kız, bugün Denizli’de toprağa verildi.
Isparta’da yaşayan 23 yaşındaki genç kız, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın 3. katında meydana gelen olayda İddialara göre, binanın 3. katında yaşayan Gamze Esgicioğlu, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Sevgilisi olarak bilinen Hasan B. Adlı şahısın adliyedeki ifadesinde sevgilisi Gamze Esgicioğlu ile kıskançlık yüzünden tartıştıklarını belirterek, “Üzerime bıçakla geldi, bende elinden tutarak bıçağı geri çevirdim o sırada vücuduna saplandı” dediği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken 23 yaşındaki genç kız bugün Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi’nde ailesinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Cenaze töreninde konuşan genç kızın amcası Yüksel Esgicioğlu, “Bunu yapanlar inşallah cezasını bulur. Şu anda sözün bittiği yerdeyiz. Başka bir şey diyemiyoruz. Pek bilgimiz yok o konuda siz nasılsanız bizde öyleyiz. İlerleyen dönemlerde değişebilir" dedi.
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