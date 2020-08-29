Lavanta bahçelerinin son ziyaretçileri drone pilotları oldu

Isparta’da düzenlenen İHA-1 Pilotluk Eğitiminde başarılı olan kursiyerlere sertifika ve ehliyetleri Lavanta Kokulu Kuyucak Köyü’nde verildi.

Isparta’da geleceğin meslekleri arasında yer alan insansız hava araçları pilotluğu eğitimi düzenlendi. Düzenlenen kursa, haberciler - düğün fotoğrafçıları ve çok sayıda drone meraklısı katıldı Kurs kapsamında ilk 2 gün teorik eğitim verilirken, 3.gün ise uygulamalı drone uçuşları gerçekleştirilerek, başarılı olanlara sertifika ve ehliyetleri verildi

İnsansız Hava Aracı (İHA) Kurs Eğitmeni Mahmut Şevket Köklü, Lavanta Kokulu Köy olarak bilinen Kuyucak’ta yaptıkları uygulamalı eğitimle aynı zamanda bir turizm faaliyeti gerçekleştirdiklerini anlattı. Gelecekte hemen tüm mesleklerin artık dronelarla iç içe olacağını ve drone pilotluğunun başlı başına ayrı bir meslek halinde yaygınlaşacağını aktaran İHA Pilotluk Eğitmeni Samet Tutuk da, her ne amaçla olursa olan drone ilgisi bulunan veya bu konuyu meslek olarak yapmak isteyen kişilerin eğitim alması gerektiğini hatırlattı. İHA Pilotluk Eğitmeni Tutuk, ehliyetsiz uçuşların ciddi cezai yaptırımlara maruz kaldığını da sözlerine ekledi.

“Herkese Tavsiye Ediyorum”

Kursa katılan tek bayan kursiyer olan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Elektrik - Elektronik Haberleşme Bölümü öğrencisi Buse Köse de, hobi olarak başlamak istediği drone pilotluğunu ileride iş olarak da yapmak istediğini belirtti.