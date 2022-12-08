Kolon kanserine 12 metrelik bağırsak maketi ile dikkat çektiler

Eğirdir’de düzenlenen etkinlikte 12 metrelik koridor şeklindeki bağırsak maketi aracılığıyla vatandaşlara kolon kanseri hakkında bilgi verilerek, ücretsiz kanser taraması yapıldı. Vatandaşlar taramaya yoğun ilgi gösterdi.

Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kanserle Dans Derneği iş birliğiyle kolon kanserine dikkat çekip, bilgi vermek amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlara ücretsiz kanser taraması da yapıldı. Taramaların erken teşhis açısından çok önemli olduğunu aktaran Eğirdir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Enis Özdemir, “Erken teşhis, insanların vücutlarını tanıması ve kolon kanseri hakkında bilinçlenmesi önemli" dedi. Dr. Özdemir, ücretsiz olarak 30-65 yaş arasındakilere rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arasındakilere meme kanseri, 50-70 yaş arasındakilere kalın bağırsak kanseri taramaları yaptıklarını belirtti.

Etkinlikte kurulan dev kolon maketiyle toplumda farkındalık oluşturup, vatandaşlara ücretsiz kit verilerek kanser hakkında bilgilendirme yapıldı.