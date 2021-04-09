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Kavga ihbarına giden polis uyuşturucu madde ele geçirdi

ISPARTA (İHA) – Isparta’nın Eğirdir ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri uyuşturucu madde ele geçirdi.

ISPARTA 09.04.2021, 21:07
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Kavga ihbarına giden polis uyuşturucu madde ele geçirdi

ISPARTA (İHA) – Isparta’nın Eğirdir ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri uyuşturucu madde ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göktaş köyünde kavga ihbarı üzerine bölgeye gitti. Olay yerine ulaşan ekipler, A.A. isimli şahsın aracının arkasına bir şeyler atması üzerine şüphelenerek arama yaptı. Yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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