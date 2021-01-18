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ITSO’dan bankalara ‘Yağmurlu günde şemsiye açın’ çağrısı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, bankaların pandemi nedeniyle zorluklar yaşayan iş dünyasının yanında olmasını istediklerini belirterek, “Yağmurlu günde şemsiye açmazlar, güneşli günde yanınızda olurlar. Biz bunu istemiyoruz. Bankalar her zaman yanımızda olmalıdır” dedi.

ISPARTA 18.01.2021, 09:54
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ITSO’dan bankalara ‘Yağmurlu günde şemsiye açın’ çağrısı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, bankaların pandemi nedeniyle zorluklar yaşayan iş dünyasının yanında olmasını istediklerini belirterek, “Yağmurlu günde şemsiye açmazlar, güneşli günde yanınızda olurlar. Biz bunu istemiyoruz. Bankalar her zaman yanımızda olmalıdır” dedi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ile Merkez İlçe Teşkilatı üyelerinin ziyaretinde iş dünyası adına bankalara serzenişte bulundu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bankalara yaptığı çağrının önemine dikkat çeken ITSO Başkanı Tutar, Milletvekili Recep Özel’den bankaların iş dünyasının yanında olmasını sağlamak adına destek istedi. ITSO’nun faaliyetleri ve gelecek projeleri hakkında da konuşan Tutar, ‘ITSO her zaman Isparta’nın menfaatine olan projelerin peşinden koşmuştur, koşmaya devam etmektedir” dedi.

ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Pandemi döneminde 17 meslek komitesi üzerinden sektör bazlı çalışma yapıldığını ve tüm beklentilerin rapor halinde TOBB’a sunulduğunu anlattı. Tutar, şöyle devam etti:

“Güneşli günde bize şemsiye lazım değil”

“Pandemi döneminde 17 meslek komitemiz üzerinden sektör bazlı beklenti ve taleplerimizi ilettik. TOBB Başkanımıza ilettik. 24 maddede taleplerimiz yerine getirildi. Bu süreçte işverenlerimiz özveri gösterdi. İşçi çıkarmadı, faaliyetini sürdürdü. Sektör bazlı desteklemeler yapıldı. Bu destekler için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu süreçte TOBB Başkanımız Rıfat beyin de destekleriyle bankalar bazında girişimlerimiz oldu. Bazı bankalar elini taşın altına koydu. TOBB ve odalar olarak elimizdeki mevduatlarımızı bankalara 1 yıllığına bloke ettik. Bunun sonucunda üyelerimiz kredi kullanabildi. Şimdi bu faiz oranları kalmadı. Faizler çok yüksek. Bankalara biraz serzenişte bulunmak istiyoruz. Yağmurlu günde şemsiye açmazlar, güneşli günde yanınızda olurlar. Biz bunu istemiyoruz. Bankalar her zaman yanımızda olmalıdır. İstihdam oluşturana, ekonomiye katkı sağlayana biraz daha tolerans tanınmalı. Bankalar iş dünyasının yanında olmalıdır.”

“Herkes ihracatını kendi ilinden yapmalı”

Gülsuyu farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalardan da bahseden Tutar, şöyle devam etti: “Gülsuyu ile ilgili çalışmalarımız var. Sizin de desteğiniz oldu. Meclis kararı almıştık. Gerçek gülsuyu Isparta’da üretilir’ diyoruz. Sentetik gülsuyunun üzerine sentetik yazısı yazılmalıdır. 81 ilde valilerimiz, oda ve borsa başkanlarımıza gülsuyu ve lavanta kolonyası hediye ettik. Çok güzel geri dönüşümler aldık. Gül ve gül mamulleri üzerine Isparta’da üretilen ürünler başka şehirlerden ihraç ediliyor. Biz bu firmalara çağrıda bulunuyoruz. İhracat işlemleri Isparta’dan yapılsın. Şirketlerin vergi kimlik numaraları üzerinden ihracat yapılmalıdır. Böyle olursa firma hangi şehirde faaliyet gösterirse oranın ihracatına yansıyacaktır. Isparta’mızın ihracatı 2020’de 326 milyon dolar. Ama biz bu rakamlardan daha fazla ihracat yaptığımıza inanıyoruz. Birçok sektörde başka şehirlerden ihracat yapılıyor. Bu ihracatlar Isparta’dan yapılırsa ilimizin dış ticaret ekonomik hacmi büyüyecektir. Biz Isparta olarak 2021’de 400 milyon dolar, 2023’de de 500 milyon dolar ihracatı hedefliyoruz. Başka şehirlerden yapılan ihracatları ilimize çekersek bu rakamlara ulaşmak çok kolay olacaktır.”

“ITSO çok iyi yönetiliyor”

Ak Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de ITSO’nun önemli çalışmalara imza attığını belirterek “Ticaret Odamız, Isparta’da herkesin problemlerini dinleyen, o problemleri doğrudan bize aktaran bir kurum. Isparta’nın menfaatlerini önceleyen bir yönetim anlayışı var. Tebrik ediyorum. ITSO’nun şu anda çok iyi yönetildiğini, başarılı bir şekilde temsil edildiğini görüyor ve şahit oluyoruz. Isparta’da güzel çalışmalara imza atılıyor” diye konuştu.
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