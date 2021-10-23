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Isparta’nın yeni bulvarı asfaltlanıyor

Isparta Belediyesi, Gölcük yolundan yeni Zabıta Hizmet Binasına inen DSİ kanalının her iki tarafında kalan ve gidiş geliş 7 bin 200 metre uzunluğa, 25 metre genişliğe sahip bulvarda asfalt çalışmalarına başlarken, tek yönlü asfalt çalışması tamamlandı.

ISPARTA 23.10.2021, 11:14
Isparta’nın yeni bulvarı asfaltlanıyor

Isparta Belediyesi, Gölcük yolundan yeni Zabıta Hizmet Binasına inen DSİ kanalının her iki tarafında kalan ve gidiş geliş 7 bin 200 metre uzunluğa, 25 metre genişliğe sahip bulvarda asfalt çalışmalarına başlarken, tek yönlü asfalt çalışması tamamlandı.

Isparta Belediyesi şehir trafiğini rahatlatacak alternatif ulaşım yollarını devreye alıyor, bulvarlar açıyor. Bu yollardan birisi de Gölcük Yolundan yeni Zabıta Hizmet Binasına inen DSİ kanalının her iki tarafında kalan ve gidiş geliş 7200 metre uzunluğa, 25 metre genişliğe sahip bulvar. Bordürleri çekilen bulvarda stabilize çalışmalarının da tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarına geçildi. Kanal boyunun zabıta kavşağına inen yönünde asfalt çalışmaları tamamlandı.

Yine Isparta Belediyesi tarafından DSİ kanalı ile Fatih Mahallesini kesen yolda da kavşak çalışmaları başlatıldı.

Yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Muzaffer Türkeş Mahallesi Muhtarı İlker Köse, bulvarın Muzaffer Türkeş ile birlikte Işıkkent, Batıkent, Binbirevler ve diğer üst mahallelerden üniversite istikametine giden sürücüler için büyük bir kolaylık sağladığını söyledi. Muhtar Köse, “Başkanımıza şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

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