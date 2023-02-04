Ispartalı şehitler kabirleri başında anıldı

Isparta’da şahadetleri Ocak ve Şubat ayına denk gelen şehit Uğur Bulat, Ekrem Çetin, İzzet Şenol, Yaşar Kocabaş, Mehmet Ali Aslan, Mustafa Ünlü, Ramazan Karaca, Durmuş Sarı, Gökhan Arslan ve Ali Yılmaz Garnizon Şehitliği’ndeki kabirleri başında dualarla anıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin sunulmasıyla başlayan anma töreni tüm şehitlere dua edilmesiyle devam etti. Isparta Valisi Aydın Baruş, evlatlarının kabirlerinde bekleyen ailelerin yanına giderek ailelere taziye dileklerini yineledi, şehitlerin kabri başında dua etti.

Anma törenine şehit yakınları başta olmak üzere Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, gaziler, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.